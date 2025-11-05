Aggrappato al sogno! Lorenzo Musetti vince la maratona con l’eterno Wawrinka e avanza ai quarti ad Atene!
Lorenzo Musetti tiene vivo il sogno di partecipare alle ATP Finals di Torino. Il toscano è arrivato a due punti dalla sconfitta all’esordio nell’ATP 250 di Atene, ma alla fine è riuscito a rimontare lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 4-6 7-6 6-4 dopo una battaglia di quasi due ore e mezza di gioco. Musetti raggiunge così i quarti di finale dove affronterà il francese Alexandre Muller, testa di serie numero cinque e anche lui uscito vincitore da una maratona contro l’argentino Etcheverry. Straordinario il rendimento di Wawrinka con la prima di servizio, visto che lo svizzero ha concluso addirittura con 22 ace e ha vinto l’84% die punti con questo colpo. 🔗 Leggi su Oasport.it
