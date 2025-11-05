Agevolazioni del comune su giovani caregiver interrogazione di Ancarani FI

Alberto Ancarani (Forza Italia) ha presentato un'interrogazione in consiglio comunale sulla situazione dei giovani caregiver. I “Giovani Caregiver” sono tutti quei ragazzi, anche minorenni, che per necessità o per scelta si trovano a farsi carico e prendersi cura di parenti o membri fragili della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondisci con queste news

Agevolazioni di viaggio per le elezioni regionali 2025 Il Ministero dell’Interno informa che, in occasione delle consultazioni elettorali regionali 2025, gli elettori che voteranno nel proprio comune di iscrizione potranno usufruire di agevolazioni sui servizi di tra - facebook.com Vai su Facebook

Agevolazioni del comune su giovani caregiver, interrogazione di Ancarani (FI) - Alberto Ancarani (Forza Italia) ha presentato un'interrogazione in consiglio comunale sulla situazione dei giovani caregiver. ravennatoday.it scrive

“Giovani Caregiver dimenticati”: un’interrogazione di Ancarani (FI) per riconoscere e aiutare chi si prende cura degli altri - Un’interrogazione in Consiglio comunale per accendere i riflettori sui Giovani Caregiver, quei ragazzi — spesso ancora minorenni — che ogni giorno si fanno carico dell’assistenza a un familiare fragil ... Da ravennawebtv.it

Giovani caregiver, fino a 35 ore di lavoro settimanale - Hanno un'età media di 25 anni, sono impegnati dalle 7 alle 35 ore a settimana, il 59% di loro assiste un familiare da oltre 1 anno e il 32% da oltre 3 anni. Riporta ansa.it