Agente morto a Napoli il gip | L’investitore guidava sotto l’effetto di alcol e cocaina

Il 28enne Tommaso Severino avrebbe causato l’incidente stradale nel quale ha perso la vita l’agente della Polizia di Stato Aniello Scarpati mentre guidava il suv “sotto l’influenza dell’alcol e della cocaina”. Lo scrive il gip del Tribunale di Torre Annunziata che ha convalidato l’arresto del 28enne e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per i reati di omicidio stradale, lesioni personali stradali e fuga del conducente in caso di omicidio e lesioni. Dopo aver provocato l’incidente stradale nel quale ha perso la vita il poliziotto Aniello Scarpati ed è rimasto ferito il collega Ciro Cozzolino, ricostruisce il gip, il 28enne ha fumato una sigaretta sul posto per poi allontanarsi senza prestare soccorso né agli agenti investiti, né agli altri passeggeri dell’auto da lui condotta, tra i quali tre ragazze minorenni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Agente morto a Napoli, il gip: “L’investitore guidava sotto l’effetto di alcol e cocaina”

