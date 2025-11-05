Ag4in il film sul quarto Scudetto del Napoli sbarca in TV | dove e quando sarà trasmesso

Ci sono imprese che sono impossibili da dimenticare. Lo sanno bene i tifosi del Napoli, che negli ultimi anni hanno avuto la gioia di accogliere ben due Scudetti all’ombra del Vesuvio. Un risultato straordinario per un club che intende crescere sempre di più sul campo che fuori dal terreno di gioco. Tante le iniziative riservate ai sostenitori di fede azzurra proprio per ricordare i due campionati conquistati con Luciano Spalletti e con Antonio Conte, come nel caso di “ Ag4in “, il film che ripercorre il cammino dei campioni d’Italia in carica nella scorsa stagione. Enorme il successo al box office, per una pellicola che, molto presto – proprio nel mese di novembre -, sbarcherà anche in TV. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

