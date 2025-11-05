after the hunt ora sappiamo che ruolo aveva zendaya prima di abbandonare il film di luca guadagnino

Dopo averla diretta in Challengers, la collaborazione tra Zendaya e il regista italiano sarebbe dovuta proseguire anche nell'ultimo film arrivato in sala lo scorso ottobre, ma l'attrice ha rinunciato all'ultimo minuto After the Hunt - Dopo la caccia è uscito lo scorso ottobre dopo la presentazione all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Il film di Luca Guadagnino vede protagonisti Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri ma avrebbe dovuto comprendere inizialmente Zendaya. La star di Euphoria e il regista italiano erano reduci dalla collaborazione in Challengers, che pur avendo ricevuto recensioni non del tutto positive, aveva incassato quasi 100 milioni di dollari nel mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

