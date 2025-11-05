Afghanistan la storica Moschea Blu danneggiata dal terremoto

La storica Moschea Blu di Mazar-e-Sharif è stata danneggiata dal terremoto che ha colpito il nord dell'Afghanistan. Il sisma di magnitudo 6,3 ha avuto un epicentro a 22 chilometri (14 miglia) a ovest-sud-ovest della città di Khulm, nella provincia di Samangan. Il minareto della Moschea Blu è stato gravemente danneggiato, mentre alcuni mattoni e piastrelle sono caduti da alcuni dei suoi muri e sono apparse crepe in altre parti del sito secolare, che è un importante luogo di ritrovo durante i festival islamici e culturali. La struttura della moschea è rimasta fortunatamente intatta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

