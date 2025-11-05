Afghanistan la storica Moschea Blu danneggiata dal terremoto
La storica Moschea Blu di Mazar-e-Sharif è stata danneggiata dal terremoto che ha colpito il nord dell'Afghanistan. Il sisma di magnitudo 6,3 ha avuto un epicentro a 22 chilometri (14 miglia) a ovest-sud-ovest della città di Khulm, nella provincia di Samangan. Il minareto della Moschea Blu è stato gravemente danneggiato, mentre alcuni mattoni e piastrelle sono caduti da alcuni dei suoi muri e sono apparse crepe in altre parti del sito secolare, che è un importante luogo di ritrovo durante i festival islamici e culturali. La struttura della moschea è rimasta fortunatamente intatta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
#NEWS - Parte della storica #MoscheaBlu di #MazareSharif è stata danneggiata dal #terremoto in #Afghanistan La #moschea è considerata uno dei luoghi più sacri del Paese; la struttura attuale è stata costruita nel XV secolo. Si ritiene che al suo interno si t - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto di magnitudo 6.3 in Afghanistan: oltre 20 morti, centinaia di feriti e danni alla storica Moschea Blu - X Vai su X
Terremoto in Afghanistan, le immagini della storica Moschea Blu danneggiata - Sharif è stata danneggiata da un potente terremoto che ha colpito lunedì il nord dell'Afghanistan. Come scrive msn.com
Danneggiata la storica Moschea Blu di Mazar-e Sharif: il video di quel che resta dopo il terremoto in Afghanistan - Tra questi anche lo storico santuario di Hazrat Ali conosciuto anche come la Mos ... msn.com scrive
Afghanistan: danneggiata dal terremoto Moschea Blu di Mazar-i-Sharif - Sharif, un monumento del XV secolo famoso per le sue piastrelle dai colori vivaci, è stata danneggiata dal terremoto di magnitudo 6,3 che ha c ... Scrive lanuovasardegna.it