Affidati i lavori si avvicina la demolizione e ricostruzione del ' Ponte del Gatto' Al vaglio viabilità alternativa

Si avvicina sempre di più l'inizio della demolizione e ricostruzione del nuovo Ponte del Gatto, una delle opere più attese e sentite da parte di tutta la cittadinanza di Cesenatico a ormai più di settant'anni dalla sua costruzione. Ad eseguire i lavori sarà la ditta Cams di Reggiolo nominata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Scopri altri approfondimenti

#APRILIA: LAVORI PROGETTATI E AFFIDATI 3 ANNI FA, MA LE OPERE NON SONO MAI PARTITE - facebook.com Vai su Facebook

Cesenatico. Affidati i lavori per la demolizione e costruzione del nuovo “Ponte del Gatto” - Si avvicina sempre di più l’inizio della demolizione e ricostruzione del nuovo Ponte del Gatto, una delle opere più attese e sentite da parte di ... Riporta corriereromagna.it

Ponte del Gatto, affidati i lavori - Alla luce del clamore mediatico e della diffusione di informazioni non corrispondenti al vero in merito al recente episodio ... Si legge su livingcesenatico.it