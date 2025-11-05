Affari Tuoi smacco senza precedenti | cambia il pacco e Finisce malissimo
Che smacco ad Affari Tuoi, dove la concorrente si lascia convincere a cambiare il pacco. Risultato? Un disastro. Sì perché la giocatrice del programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino nel pacco numero 13 aveva i 100mila euro. Inutile dire che sono stati tanti, tantissimi i commenti arrivati su X. "Aveva i 100mila euro", si legge con tanto di faccina senza parole. E ancora: "Ma cattivello cosa che hai deciso tu di cambiare?". Insomma, la scelta di Arianna - concorrente per la Toscana accompagnata dalla sorella Ilaria - non piace al pubblico. Ma ad attirare l'attenzione dei social è anche l'accompagnatrice. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il biglietto della Lotteria Italia estratto stasera ad Affari tuoi - facebook.com Vai su Facebook
"#affarituoi," - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Affari Tuoi, cambio o offerta: il Dottore “inganna” due sorelle e vince - Stefano De Martino assiste a una partita molto strana, tra scontri, cambi e sogni: che delusione alla fine ... Riporta dilei.it
Affari Tuoi, Stefano De Martino scopre il “sistema” nascosto del concorrente - Il concorrente scelto per essere protagonista della puntata del 4 novembre 2025 di “Affari Tuoi” era Dado che ha giocato con l’aiuto di un “sistema” ... Si legge su dilei.it
Pier Silvio Berlusconi dice che ad Affari Tuoi “si vince senza merito”, ma su Telecinco fa la stessa cosa - Da quando si consuma la sfida dell'access prime time tra Rai1 e Canale 5, con Affari Tuoi da un lato e La Ruota della Fortuna dall'altro, è tutto un parlare di ascolti, dati Auditel, punti percentuali ... Riporta fanpage.it