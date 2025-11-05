Che smacco ad Affari Tuoi, dove la concorrente si lascia convincere a cambiare il pacco. Risultato? Un disastro. Sì perché la giocatrice del programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino nel pacco numero 13 aveva i 100mila euro. Inutile dire che sono stati tanti, tantissimi i commenti arrivati su X. "Aveva i 100mila euro", si legge con tanto di faccina senza parole. E ancora: "Ma cattivello cosa che hai deciso tu di cambiare?". Insomma, la scelta di Arianna - concorrente per la Toscana accompagnata dalla sorella Ilaria - non piace al pubblico. Ma ad attirare l'attenzione dei social è anche l'accompagnatrice. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, smacco senza precedenti: cambia il pacco e... Finisce malissimo