Affari Tuoi insulti sconcertanti su Dado | Ridicolo che figura
Dado, vigile del fuoco di Olbia, e la moglie Samuela, impiegata in assicurazioni e mamma del piccolo Riccardo, sono stati i protagonisti di Affari Tuoi il 4 novembre.. Scelgono il pacco 9 e, tra colpi di scena e rimpianti, portano a casa solo una cifra simbolica. Il loro pacco originale vale zero euro; accettano un cambio che li porta a Gennarino, ma rifiutano l'ultimo scambio che avrebbe garantito 100mila euro. Fallisce anche la Regione Fortunata, lasciando la coppia a mani vuote. Stefano De Martino li richiama: "Il Dottore ti aveva lasciato degli indizi".La partita inizia male: Campania è il pacco nero da 5 euro, ma subito dopo Trentino Alto Adige fa uscire i 300mila. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
