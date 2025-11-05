Affari Tuoi cambio o offerta | il Dottore inganna due sorelle e vince
Una puntata che ha visto dure sorelle giocare per realizzare un sogno. Le protagoniste di Affari Tuoi del 5 novembre sono state Arianna e Ilaria. Un profondo legame, il loro, che si traduce nella voglia della prima, vera concorrente, di aiutare la seconda e i suoi figli. Il sogno principale resta però l’acquisto di una casa, e così per tre volte sono stati rifiutati 30mila euro. Ha fatto bene? Sfida al Dottore. Decisamente interessante lo scontro a distanza con il Dottore. Stefano De Martino lo ha ironicamente messo in guardia dalle due sorelle. Un po’ come se questo rapporto speciale le rafforzasse. 🔗 Leggi su Dilei.it
