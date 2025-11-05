AEW | Il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani era presente tra il pubblico a Grand Slam 2021

Zohran Mamdani ha vinto la corsa elettorale per la carica di sindaco di New York martedì, sconfiggendo l’ex governatore Andrew Cuomo. I fan di wrestling potrebbero ricordarlo per la sua presenza ad AEW Grand Slam 2021, all’ Arthur Ashe Stadium, dove assistette al match da sogno tra Bryan Danielson e Kenny Omega. Seduto sugli spalti, Mamdani fu ripreso mentre si godeva anche l’ingresso di CM Punk sulle note di Cult of Personality. The newly elected mayor of New York City was live for Kenny Omega vs. Bryan Danielson! pic.twitter.comraWgNUdk3t — Fightful Wrestling (@Fightful) November 5, 2025 Mamdani ha inoltre cercato di entrare in contatto su X con il wrestler WWE Sami Zayn, quando quest’ultimo si trovava a New York, a giugno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, era presente tra il pubblico a Grand Slam 2021

