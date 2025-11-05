AEW | Collision perde spettatori mentre prosegue la costruzione verso Full Gear

La puntata di AEW Collision del 1° novembre ha offerto numerosi momenti di rilievo che hanno catturato l’attenzione dei fan, in particolare l’ulteriore intensificarsi della rivalità tra Mercedes Moné e Kris Statlander. Nonostante ciò, lo show ha registrato un calo negli ascolti complessivi. Secondo Programming Insider, AEW Collision ha totalizzato una media di 217.000 spettatori su TNT, in calo rispetto ai 228.000 spettatori della puntata del 25 ottobre. Nella fascia demografica chiave P18–49, lo show ha registrato un 0.03 di rating, leggermente inferiore allo 0.04 della settimana precedente. Collision si è classificato 21° tra i programmi via cavo della serata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

