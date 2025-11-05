AEW | Annunciata la Blood & Guts Advantage Battle una serie di match per decidere il vantaggio

Tony Khan ha rivelato martedì 4 novembre la struttura completa delle sfide che determineranno quale team avrà il vantaggio nei due match di Blood & Guts del 12 novembre. Durante un livestream su X, il presidente della AEW ha confermato che sia la divisione maschile che quella femminile disputeranno una serie al meglio delle tre tra Dynamite del 5 novembre e Collision dell’8 novembre, entrambi in programma al Bayou Music Center di Houston, Texas. Una formula inedita per decidere il vantaggio. La Blood & Guts Advantage Battle introduce un elemento strategico nella preparazione al match in doppia gabbia della AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Annunciata la Blood & Guts Advantage Battle, una serie di match per decidere il vantaggio

