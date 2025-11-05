AEW | Annunciata la Blood & Guts Advantage Battle una serie di match per decidere il vantaggio

Zonawrestling.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tony Khan ha rivelato martedì 4 novembre la struttura completa delle sfide che determineranno quale team avrà il vantaggio nei due match di Blood & Guts del 12 novembre. Durante un livestream su X, il presidente della AEW ha confermato che sia la divisione maschile che quella femminile disputeranno una serie al meglio delle tre tra Dynamite del 5 novembre e Collision dell’8 novembre, entrambi in programma al Bayou Music Center di Houston, Texas. Una formula inedita per decidere il vantaggio. La Blood & Guts Advantage Battle introduce un elemento strategico nella preparazione al match in doppia gabbia della AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

aew annunciata la blood amp guts advantage battle una serie di match per decidere il vantaggio

© Zonawrestling.net - AEW: Annunciata la Blood & Guts Advantage Battle, una serie di match per decidere il vantaggio

Approfondisci con queste news

Il western horror Blood West arriva su PS5 e Xbox Series X|S: data di uscita annunciata con un trailer - L'editore New Blood Interactive e il team Hyperstrange hanno annunciato che Blood West arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S dopo la versione PC, con la data di uscita annunciata con il trailer ... Scrive multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Aew Annunciata Blood Amp