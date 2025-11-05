Aeroporto di Bologna inaugurata la nuova sala lounge | quali sono i servizi che offre

Bologna, 5 novembre 2025 — L’ Aeroporto ‘Guglielmo Marconi’ di Bologna si rinnova ancora, aggiungendo un nuovo tassello alla sua offerta di servizi premium. È stata inaugurata ufficialmente la nuova Prima Vista Lounges by Aviapartner, uno spazio completamente ridisegnato rispetto alla precedente Marconi Business Lounge e ora gestito da uno dei principali operatori europei del settore. Aviapartner, realtà con oltre 65 anni di esperienza e presente in 75 aeroporti europei, è leader nei servizi di handling (assistenza a terra) e accoglienza di alto livello. Il marchio Prima Vista Lounges rappresenta la divisione dedicata esclusivamente all’ospitalità aeroportuale premium, con l’obiettivo di offrire ai viaggiatori un’esperienza confortevole e raffinata prima del volo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

