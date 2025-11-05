Aereo russo misterioso tra Venezuela Cuba e Nicaragua | i servizi segreti seguono la rotta del cargo del CremlinoVoli segreti dalla Russia al Venezuela

I Servizi segreti occidentali starebbero seguendo i movimenti di un velivolo cargo russo che nei giorni scorsi è arrivato in Venezuela per poi effettuare diverse soste in altri paesi latino americani allineati al Cremlino. Non tutti questi viaggi appaiono sui registri di volo, tuttavia su alcuni siti di tracciamento pare che viaggi simili siano stati effettuati anche nell’agosto scorso. Si tratta di uno Ilyushin Il-76 registrato con le marche RA-78765 operato da una compagnia aerea charter cargo privata ma affiliata al governo, la Aviacon Zitotrans, sulla carta specializzata in ponti aerei governativi e militari, trasporto di merci pericolose, di apparati aerospaziali e in operazioni umanitarie e di soccorso, finanche nel trasporto di animali vivi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Aereo russo misterioso tra Venezuela, Cuba e Nicaragua: i servizi segreti seguono la rotta del cargo del CremlinoVoli segreti dalla Russia al Venezuela

