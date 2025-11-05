Aereo precipita dopo ildecollo ed esplode contro edifici e auto | ci sono morti

Un aereo è finito fuori pista in fase di decollo ed è esploso una volta andato a sbattere contro alcuni edifici e diverse auto parcheggiate. La tragedia si è consumata alle 5.13 del pomeriggio, ora locale, quando in Italia erano le 23.13. Secondo un primo bilancio fornito dalle autorità, si contano almeno tre vittime e numerosi feriti. Le forze dell’ordine hanno confermato l’incidente, mentre gli esperti hanno già avviato un’indagine. I filmati amatoriali mostrano che il jet presentava già delle anomalie nelle ultime fasi del decollo: un principio d’incendio in uno dei motori avrebbe compromesso la capacità del velivolo di sollevarsi dalla pista 17 destra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it