Aereo commerciale Ups si schianta in Kentucky | almeno 7 morti e 11 feriti

Il volo 2976 della Ups diretto a Honolulu si è trasformato in un’enorme palla di fuoco pochi secondi dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Muhammad Ali di Louisville, in Kentucky. Secondo i primi dati ufficiali, almeno sette persone sono morte e altre undici sono rimaste ferite: un bilancio che le autorità locali definiscono provvisorio e destinato ad aggravarsi nelle prossime ore. L’impatto è avvenuto intorno alle 17:15 locali, le 23 italiane, quando il cargo si è staccato dalla pista per poi cadere di nuovo al suolo, esplodendo tra fiamme e fumo visibili a chilometri di distanza. UPS flight UPS2976 crashes shortly after taking off from Louisville Muhammad Ali International Airport. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

