Aereo cargo UPS si schianta ed esplode in Kentucky almeno 7 morti
Un aereo cargo UPS si è schiantato poco dopo il decollo dall’aeroporto di Louisville, in Kentucky negli Stati Uniti, il 4 novembre, causando almeno 7 morti e 11 feriti. Diretto a Honolulu, nelle Hawaii, ha preso fuoco durante la corsa di decollo. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17:15 ora locale. Le indagini del NTSB, il National Transportation Safety Board, sono in corso per chiarire le cause dell’incidente dovuto a un guasto al motore sinistro. L’aeroporto è stato chiuso e il vasto incendio sviluppato nella zona dell’esplosione ha costretto i residenti a rimanere al chiuso. 🔗 Leggi su Panorama.it
