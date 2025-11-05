Aereo cargo si schianta in Kentucky almeno 7 morti
Roma, 5 novembre 2025 – Un aereo cargo del servizio postale Ups si è schiantato nella città statunitense di Louisville, in Kentucky. L'incidente è avvenuto alle 17.13 locali all'aeroporto 'Mohammed Alì di Louisville. Il volo Ups 2976, diretto a Honolulu, era operato da un McDonnel Douglas MD-11. Il bilancio delle vittime dell'incidente aereo avvenuto in Kentucky è salito a 7, ha dichiarato il governatore dello Stato, Andy Beshear. “Le notizie da Louisville sono dure stasera, poiché il numero dei morti ha raggiunto almeno 7 persone, e ci si aspetta che possa aumentare”, ha scritto Beshear sul social X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
