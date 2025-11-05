Aereo cargo si schianta a Louisville almeno sette morti La palla di fuoco e la nuvola di fumo poco dopo il decollo – Video

Un aereo cargo del servizio postale Ups si è schiantato nella città statunitense di Louisville, Kentucky, causando almeno sette vittime. Il velivolo è precipitato esplodendo in una palla di fuoco poco dopo il decollo. Le vittime sono i tre membri dell’equipaggio e quattro persone a terra. Le fiamme, divampate poco prima del tramonto, hanno innescato una serie di incendi in un’area industriale adiacente all’aeroporto, obbligando le autorità a sospendere le operazioni aeroportuali per l’intera notte. Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha avvertito che il numero delle vittime potrebbe aumentare: non è ancora chiaro, infatti, quante persone si trovassero nei pressi della zona dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

