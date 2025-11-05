Aereo cargo precipita nel Kentucky almeno 7 morti
Un aereo cargo è precipitato in una palla di fuoco poco dopo il decollo da Louisville, nel centro-est degli Stati Uniti, uccidendo almeno sette persone secondo il governatore del Kentucky, che si aspetta, col passare delle ore, un bilancio più pesante. Il volo UPS 2976, diretto alle Hawaii, «è precipitato intorno alle 17.15 ora locale», ha dichiarato l’autorità aeronautica americana FAA,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
