Aereo cargo precipita nel Kentucky almeno 7 morti

Feedpress.me | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aereo cargo è precipitato in una palla di fuoco poco dopo il decollo da Louisville, nel centro-est degli Stati Uniti, uccidendo almeno sette persone secondo il governatore del Kentucky, che si aspetta, col passare delle ore, un bilancio più pesante. Il volo UPS 2976, diretto alle Hawaii, «è precipitato intorno alle 17.15 ora locale», ha dichiarato l’autorità aeronautica americana FAA,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

aereo cargo precipita nel kentucky almeno 7 morti

© Feedpress.me - Aereo cargo precipita nel Kentucky, almeno 7 morti

Scopri altri approfondimenti

aereo cargo precipita kentuckyAereo cargo Ups precipita dopo il decollo dall'aeroporto di Louisville, l'esplosione provoca maxi incendio: vittime e diversi feriti - Un aereo cargo del servizio postale Ups si è schiantato nella città statunitense di Louisville, Kentucky: lo rende noto la Federal Aviation ... ilmessaggero.it scrive

aereo cargo precipita kentuckyUsa, aereo precipitato nel Kentucky subito dopo il decollo, ci sono almeno 7 morti. Video - Un aereo cargo è precipitato martedì in una palla di fuoco poco dopo il decollo da Louisville, nel centro- Da affaritaliani.it

aereo cargo precipita kentuckyAereo cargo precipita nel Kentucky, almeno 7 morti - Un aereo cargo è precipitato in una palla di fuoco poco dopo il decollo da Louisville , nel centro- gazzettadelsud.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aereo Cargo Precipita Kentucky