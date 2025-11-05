AEK Larnaca-Aberdeen Conference League 06-11-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la grande vittoria di Selhurst Park, l’AEK Larnaca non vuole certo fermarsi contro gli scozzesi dell’Aberdeen ultimi nella classifica di Conference League con zero punti, due gol segnati e nove subiti nelle prime due giornate. La squadra ospite ha ritrovato il successo nell’ultima partita di campionato ma per il momento il bilancio stagionale è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

aek larnaca aberdeen conference league 06 11 2025 ore 18 45 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - AEK Larnaca-Aberdeen (Conference League, 06-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Altre letture consigliate

aek larnaca aberdeen conferencePronostico AEK Larnaca vs Aberdeen – 6 Novembre 2025 - La sfida di UEFA Europa Conference League tra AEK Larnaca e Aberdeen, in programma il 6 Novembre 2025 alle 18:45 presso l’AEK Arena, si preannuncia ... Si legge su news-sports.it

aek larnaca aberdeen conferenceHow to watch today's AEK Larnaca vs Aberdeen Europa Conference League game: Live stream, TV channel, and start time - Where to watch the Conference League match online between AEK Larnaca and Aberdeen, including live streams, TV channels, kick- Come scrive goal.com

aek larnaca aberdeen conferenceLarnaca boss makes mad Aberdeen claim but gives props to Sir Alex Ferguson legacy - He added: “In Cyprus the league has grown a lot in the last few years ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aek Larnaca Aberdeen Conference