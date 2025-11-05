AEK Atene-Shamrock Rovers Conference League 06-11-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terzo turno della fase a girone di Conference League con l’AEK Atene di Nikolic a caccia dei 3 punti contro i freschi campioni irlandesi dello Shamrock Rovers.  Il dikefalo continua il suo inseguimento alla vetta alle spalle di Olympiakos e PAOK nonostante i KO negli scontri diretti. Che ci fosse bisogno di tempo per voltare pagina dopo il biennio di Almeyda questo era . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

aek atene shamrock rovers conference league 06 11 2025 ore 18 45 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - AEK Atene-Shamrock Rovers (Conference League, 06-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche questi approfondimenti

aek atene shamrock roversPronostico AEK Athens FC vs Shamrock Rovers – 6 Novembre 2025 - Alle 18:45 del 6 Novembre 2025 l’OPAP Arena ospita una sfida cruciale di UEFA Europa Conference League tra AEK Athens FC e Shamrock Rovers. Secondo news-sports.it

Diretta/ AEK Atene Tortona (risultato finale 93-86) video streaming tv: Hubb 30 punti (4 febbraio 2025) - Un palmares comunque di tutto rispetto, per una big del basket greco che naturalmente ha una caratura più che rispettabile anche a livello internazionale. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Aek Atene Shamrock Rovers