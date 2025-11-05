Terzo turno della fase a girone di Conference League con l’AEK Atene di Nikolic a caccia dei 3 punti contro i freschi campioni irlandesi dello Shamrock Rovers. Il dikefalo continua il suo inseguimento alla vetta alle spalle di Olympiakos e PAOK nonostante i KO negli scontri diretti. Che ci fosse bisogno di tempo per voltare pagina dopo il biennio di Almeyda questo era . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AEK Atene-Shamrock Rovers (Conference League, 06-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici