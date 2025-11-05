ABBONATI A DAYITALIANEWS Ore di dolore a Pomezia per la scomparsa di Adriano Doles, 15 anni, giovane giocatore della Virtus Pomezia Basket. La notizia è stata diffusa direttamente dalla società sportiva, che ha comunicato il lutto e la vicinanza alla famiglia del ragazzo, descritto come “sorridente, educato e pieno di passione per lo sport”. Il messaggio della società: “Ciao Adriano, resterai con noi”. In una nota, la Virtus Pomezia – a nome della famiglia Bizzaglia e dell’intera polisportiva – ha espresso il proprio dolore per la morte del ragazzo, classe 2011: “Ci stringiamo intorno alla famiglia Doles per la tragica e prematura scomparsa di Adriano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Adriano perde la vita a soli 15 anni: "La sua gentilezza e il suo entusiasmo resteranno per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto". Il cordoglio del sindaco di Pomezia Veronica Felici