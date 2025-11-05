Adriano Pappalardo e la frecciata ad Al Bano | Non vado dietro i politici non mi hanno mai chiamato per cantare in Senato

L'intervista di Adriano Pappalardo a Belve viaggia su binari abbastanza consolidati. C'è tutto: le polemiche, le sfuriate in tv, i tradimenti e l'amore. Ma soprattutto c'è una durissima frecciata ad Al Bano: "Io non canto in Senato". Il rivale fu invitato da La Russa nel 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Con Lisa Giovagnoli è stato amore dagli anni Settanta, ma il matrimonio è arrivato solo nel 2010. Adriano Pappalardo e la sua compagna di sempre condividono anche un figlio, Laerte, che oggi ha reso il cantante nonno. Un legame che ha attraversato il temp - facebook.com Vai su Facebook

Adriano Pappalardo eterno romantico e chi dice il contrario, non conosce il vero amore... #Belve, questa sera, ore 21.20 su Rai2 e RaiPlay - X Vai su X

Adriano Pappalardo a Belve : «All’ Isola dei famosi ? A me diedero 30mila euro, ad Al Bano un milione e due» - Il cantante e attore, ospite della puntata di questa sera, ripercorre la sua lunga carriera e la sua vita, regalando aneddoti imperdibili . Scrive vanityfair.it

Adriano Pappalardo: «All'Isola presi 30mila euro, Al Bano 1,2 milioni: non mi è mai andata giù. Tradii mia moglie durante "La Piovra"» - E' uno degli ospiti della puntata di Belve di martedì 4 novembre su Rai. Secondo msn.com

Belve, Adriano Pappalardo svela un retroscena su Albano: “Più di 1 milione per l’Isola”/ “Invece a me…” - Adriano Pappalardo torna a parlare della sua esperienza all'Isola dei Famosi: l'attacco ad Al Bano ... ilsussidiario.net scrive