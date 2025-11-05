Adore | Un Roguelite inedito che fonde Pokémon e Diablo

Adore è l’ambizioso tentativo, targato Cadabra Games (uno studio indie brasiliano) e distribuito da QUbyte Interactive, di creare il mix che tutti sognavamo: il collection e l’addestramento di mostri in stile Pokémon, fuso con la frenesia e l’azione hack and slash isometrica di un Diablo. Il protagonista, Lukha, è l’ultimo “adoratore” del dio delle creature Draknar e deve richiamare la fauna del Gaterdrik per combattere contro un semi-dio malvagio. Il Concept che Rompe le Regole e la Sfida Indie. L’ispirazione più evidente è la serie di Game Freak, ma con un’applicazione al gameplay dinamica. Mentre i Pokémon si basano sui turni, Adore traspone l’idea di squadra di mostri in un Action RPG in tempo reale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

