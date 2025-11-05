Addio weekend mordi e fuggi | ecco perché nel 2026 voleremo dall’altra parte del mondo
Ci sono viaggi che si prenotano e viaggi che si immaginano. Quelli che iniziano da una ricerca su un sito e quelli che nascono dal bisogno di staccarsi dal mondo. Gli italiani, almeno secondo il nuovo report A Year in Travel 2025 di eDreams ODIGEO, sembrano appartenere a entrambe le categorie: pragmatici e sognatori, con la valigia pronta e la testa già oltre il mare. Il 2026, dice lo studio, sarà un anno di voli lunghi e destini lontani. New York, Tokyo e Bangkok guidano le classifiche delle mete più cercate, e già ora milioni di connazionali hanno prenotato un posto su un aereo diretto altrove. 🔗 Leggi su Panorama.it
