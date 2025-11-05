Addio debiti con il Fisco | se sei in buona fede il giudice li può azzerare

Ottime notizie per moltissimi cittadini che hanno accumulato debiti con il Fisco: in certe situazioni, potranno essere azzerati dal giudice. Con il Fisco non si scherza o si rischia di perdere tutto: i debiti portano dritti verso quella tremenda strada che si chiama pignoramento. Possono pignorarci il conto corrente, l’automobile, la casa in cui viviamo con i nostri figli e persino stipendio e pensione anche se solo entro certi limiti. Cityrumors.it Insomma accumulare debiti è una situazione in cui nessuno vorrebbe mai trovarsi eppure, soprattutto negli ultimi anni, capita sempre più di frequente. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

