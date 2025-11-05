L’ elezione di Zohran Mamdani è un risultato storico per vari motivi: un politico praticamente sconosciuto fino all’inizio della sua campagna elettorale, condotta grazie a pochi fondi e senza alcun sostegno istituzionale da parte del Partito democratico, con i suoi 34 anni è diventato il sindaco più giovane di New York dal 1892 (quando terminò il mandato di Hugh John Grant ), nonché il primo musulmano e il primo nato in Africa. Dopo il fallimento di una presidenza – quella di Joe Biden – troppo ancorata al passato ed evidentemente incapace di strizzare l’occhio alle giovani generazioni, i democratici e molti elettori indipendenti hanno scelto di abbracciare la disruption, la rottura netta, puntando su un candidato socialista, carismatico e dotato della naturale dimestichezza con i social media tipica di chi è nato (almeno) negli Anni 90. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Addio bidenismo, con Mamdani i dem abbracciano la disruption: arriva l’ora di AOC?