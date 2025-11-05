Addio Andrea de Adamich il pilota con gli occhiali Il ricordo di Leo Turrini

Roma, 5 novembre 2025 – Tra gli anni Sessanta e Settanta Andrea De Adamich rappresentò idealmente la rivincita di tutti i bambini costretti ad usare gli occhiali. Era un’altra epoca e i piccoli sanno essere crudeli tra loro: ti chiamavano “Quattrocchi”, altro che. Ebbene, in quel tempo Andrea De Adamich, spentosi ieri a 84 anni, con gli occhiali che ostentava e non nascondeva guidava le macchine più belle e veloci del mondo. Le cifre raccontano una carriera intensa: cinque stagioni in Formula 1 a partire dal 1968 con Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham, correndo con compagni come Jackie Ickx e Chris Amon. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Addio Andrea de Adamich, il pilota con gli occhiali. Il ricordo di Leo Turrini

