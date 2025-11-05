Addio alla carta d' identità cartacea presto non sarà più valida | cosa fare
FASANO - Il Comune di Fasano desidera richiamare l'attenzione di tutti i cittadini ancora in possesso di una Carta d’Identità cartacea riguardo l'imminente perdita di validità di tale documento a livello nazionale ed europeo.In ottemperanza alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 76 del 13. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scopri altri approfondimenti
Addio Forattini giullare di carta della Repubblica - la Repubblica - X Vai su X
«Chi ha la carta d’identità cartacea la sostituisca» ?Addio alla carta d’identità cartacea. Dal 3 agosto 2026 non sarà più #valida: dovrà essere sostituita con il documento d’identità #elettronico. Per questo il Comune di Savigliano invita chi non abbia anc - facebook.com Vai su Facebook
Carta d’identità cartacea verso l’addio: entro il 2026 sarà valida solo la versione elettronica - Dal 3 agosto 2026 entrerà in vigore l’obbligo della Cie: Comuni già al lavoro per gestire il cambio. Secondo laprovinciadivarese.it
Addio alla carta d’identità cartacea - A partire dal 3 agosto 2026, tutti i cittadini italiani dovranno dire addio alla vecchia carta d’identità cartacea e dotarsi della nuova CIE, più sicura, ... Da redacon.it
Savigliano: "Chi ha la carta d'identità cartacea la sostituisca" - Dal 3 agosto 2026 non sarà più valida: dovrà essere sostituita con il documento d'identità elettronico. Secondo targatocn.it