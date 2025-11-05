Addio al commissario Stefano Fini I colleghi e gli amici in lacrime | L’angelo custode di Santa Croce

E’ stato ‘l’angelo custode di Santa Croce’. Così lo chiamavano amici, colleghi, gente del quartiere, tutti. Il comando di polizia locale di Reggio piange la scomparsa del commissario capo Stefano Fini, molto noto in città, dove ha prestato servizio per oltre 30 anni, dei quali un decennio a capo del distaccamento nord est. Sindaco Marco Massari e vicesindaco Lanfranco de Franco ne ricordano competenza, professionalità, rigore morale e grande capacità di dialogo con i cittadini, in particolare "la vicinanza con le comunità locali, che hanno trovato in lui un punto di riferimento per la sicurezza, svolgendo egli un ruolo che univa il vecchio vigile a un moderno community manager". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

