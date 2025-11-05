Addio ad Andrea de Adamich una vita di corsa

Aveva 84 anni. Dalle gare in Formula 1 alla sicurezza stradale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Addio ad Andrea de Adamich, una vita di corsa

Approfondisci con queste news

Dopo le pesanti rivelazioni del memoir di Virginia Giuffre, Andrea viene punito in maniera esemplare e dice addio al titolo di principe - facebook.com Vai su Facebook

#intanto Addio a Paolo Sottocorona, il commosso ricordo di Andrea Pancani - X Vai su X

F1, addio a 84 anni ad Andrea de Adamich: fu pilota e volto Mediaset - Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa ad 84 anni di Andrea de Adamich, ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista Mediaset. Si legge su msn.com

Addio ad Andrea De Adamich, un triestino in Formula 1 - Negli anni '70 ha ottenuto due quarti posti in Gran Premi del mondiale; la carriera terminò nel 1973 con la carambola di Silverstone ... Come scrive rainews.it

Addio ad Andrea De Adamich, l'ex pilota di Formula 1 che ha raccontato i motori in tv - Poi una fortunata carriera televisiva sulle reti Fininvest ... Segnala huffingtonpost.it