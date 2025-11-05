Addio ad Andrea De Adamich ex pilota e storico volto della Formula 1 in TV
È morto a 84 anni il celebre narratore del motorsport italiano. È scomparso Andrea De Adamich, ex pilota automobilistico e amatissimo commentatore televisivo del mondo dei motori. Aveva 84 anni e da tempo si era ritirato dalla vita pubblica. Negli anni Novanta era diventato il volto e la voce ufficiale della Formula 1 sulle reti Mediaset, segnando un'epoca nella storia della televisione sportiva italiana. La lunga carriera da pilota: dall'Alfa Romeo alla Formula 1. Nato a Trieste il 3 ottobre 1941, Andrea De Adamich è stato uno dei piloti italiani più versatili e apprezzati tra gli anni Sessanta e Settanta.
