Addio ad Andrea De Adamich ex pilota e storico volto della Formula 1 in TV

Dayitalianews.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS È morto a 84 anni il celebre narratore del motorsport italiano. È scomparso Andrea De Adamich, ex pilota automobilistico e amatissimo commentatore televisivo del mondo dei motori. Aveva 84 anni e da tempo si era ritirato dalla vita pubblica. Negli anni Novanta era diventato il volto e la voce ufficiale della Formula 1 sulle reti Mediaset, segnando un’epoca nella storia della televisione sportiva italiana. La lunga carriera da pilota: dall’Alfa Romeo alla Formula 1. Nato a Trieste il 3 ottobre 1941, Andrea De Adamich è stato uno dei piloti italiani più versatili e apprezzati tra gli anni Sessanta e Settanta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

addio ad andrea de adamich ex pilota e storico volto della formula 1 in tv

© Dayitalianews.com - Addio ad Andrea De Adamich, ex pilota e storico volto della Formula 1 in TV

Altre letture consigliate

addio andrea de adamichAddio ad Andrea De Adamich, un triestino in Formula 1 - Negli anni '70 ha ottenuto due quarti posti in Gran Premi del mondiale; la carriera terminò nel 1973 con la carambola di Silverstone ... Secondo rainews.it

addio andrea de adamichAddio ad Andrea De Adamich, l'ex pilota di Formula 1 che ha raccontato i motori in tv - Poi una fortunata carriera televisiva sulle reti Fininvest ... Si legge su huffingtonpost.it

addio andrea de adamichF1, addio a 84 anni ad Andrea de Adamich: fu pilota e volto Mediaset - Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa ad 84 anni di Andrea de Adamich, ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista Mediaset. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Addio Andrea De Adamich