addio ad andrea de adamich ex pilota di formula 1 e storico telecronista mediaset

Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa di Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e voce storica della televisione italiana, morto all’età di 84 anni. Dalle corse in pista ai trionfi con Alfa Romeo. Nato a Trieste nel 1941, De Adamich aveva debuttato nelle competizioni automobilistiche nel 1962. Solo tre anni dopo, nel 1965, conquistò il titolo italiano di Formula 3, risultato che gli aprì le porte dell’Alfa Romeo. Con la casa del Biscione instaurò un sodalizio durato oltre cinquant’anni, vincendo due Campionati Europeo Turismo consecutivi, nel 1966 e nel 1967, al volante della leggendaria Giulia GTA. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

