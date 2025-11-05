Addio ad Andrea De Adamich ex pilota di Formula 1 e storico telecronista Mediaset

Ilgiornale.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa di Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e voce storica della televisione italiana, morto all’età di 84 anni. Dalle corse in pista ai trionfi con Alfa Romeo. Nato a Trieste nel 1941, De Adamich aveva debuttato nelle competizioni automobilistiche nel 1962. Solo tre anni dopo, nel 1965, conquistò il titolo italiano di Formula 3, risultato che gli aprì le porte dell’Alfa Romeo. Con la casa del Biscione instaurò un sodalizio durato oltre cinquant’anni, vincendo due Campionati Europeo Turismo consecutivi, nel 1966 e nel 1967, al volante della leggendaria Giulia GTA. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

addio ad andrea de adamich ex pilota di formula 1 e storico telecronista mediaset

© Ilgiornale.it - Addio ad Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e storico telecronista Mediaset

Argomenti simili trattati di recente

addio andrea de adamichAddio ad Andrea De Adamich, l'ex pilota di Formula 1 che ha raccontato i motori in tv - Poi una fortunata carriera televisiva sulle reti Fininvest ... Secondo huffingtonpost.it

addio andrea de adamichAddio ad Andrea de Adamich, cuore Alfa Romeo - Il campione friulano, celebre telecronista televisivo, aveva da poco compiuto 84 anni. Come scrive quattroruote.it

addio andrea de adamichMorto Andrea De Adamich, addio al volto storico Mediaset di Formula 1 e motori - Dopo una lunga carriera sportiva alla guida, ha raccontato il mondo dei motori sulle reti Mediaset, ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Addio Andrea De Adamich