Addio a un mito dello sport italiano | il triste annuncio

Un brusio corre tra gli appassionati di motori: qualcosa di inatteso scuote il mondo delle corse e della televisione. Chi ha vissuto i fasti della Formula 1 in Italia, chi ha sentito una voce calda raccontare i duelli in pista, oggi si trova con un vuoto difficile da colmare. Non è solo una notizia, è un colpo al cuore per chi, crescendo, ha sognato di guidare una macchina da corsa o semplicemente ha acceso la TV per sentire raccontare la magia della velocità. C’è una storia che merita di essere rivissuta, fatta di trionfi, scelte coraggiose e passioni che non si sono mai spente. La leggenda che ha segnato generazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Addio per sempre”. Cultura italiana in lutto, se ne va un vero mito! - facebook.com Vai su Facebook

Andrea De Adamich è morto a 84 anni, addio a un mito della F1 e della tv - Triestino di nascita, è scomparso all’età di 84 anni, compiuti appena un mese fa. Si legge su msn.com

Marco Bonamico, addio alla leggenda del basket italiano. Vinse 2 scudetti con la Virtus e l’Europeo 1983 con l’Italia - Marco Bonamico è morto all’età di 68 anni all’ospedale Bellaria di Bologna, dove era ricoverato da tempo. Lo riporta blitzquotidiano.it

Marco Belinelli dice addio al basket a 39 anni: «Non è facile ma è il momento». È l'unico italiano ad aver vinto il titolo NBA - Marco Belinelli, il primo (e finora unico) italiano a vincere il titolo NBA, una carriera anche al servizio della Nazionale azzurra, annuncia il suo ritiro dalla pallacanestro all'età di 39 anni. Scrive corriereadriatico.it