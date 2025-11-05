Addio a un mito dello sport italiano | il triste annuncio è appena arrivato

È morto Andrea de Adamich, ex pilota di Formula 1 e storico telecronista sportivo, all’età di 84 anni. Nato a Trieste, era una delle figure più amate e competenti del mondo dei motori italiani, capace di passare dalle piste internazionali ai microfoni televisivi con lo stesso entusiasmo e la stessa eleganza. La notizia della scomparsa è arrivata un mese dopo il suo ultimo compleanno, suscitando grande commozione nel mondo dell’automobilismo e tra i tanti appassionati che lo avevano seguito per decenni. De Adamich è stato un protagonista assoluto degli anni d’oro del racing italiano, unendo il talento del pilota alla professionalità del divulgatore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio a un mito dello sport italiano: il triste annuncio è appena arrivato

