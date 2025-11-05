Addio a Tika the iggy l’influencer peloso più dolce di Instagram

Roma, 5 novembre 2025 – Tika non era solo un cane, ma ‘un’influencer peloso’. Un volto, anzi un muso, amato da milioni di utenti online. La sua scomparsa è stata annunciata dai suoi proprietari con una fotografia molto diversa dal suo solito universo colorato: niente pose buffe, niente tessuti svolazzanti. Solo silenzio. La cagnolina di 14 anni, ormai anziana, era stata operata per rimuovere masse al fegato. Il post che ne ha comunicato la morte ha colpito tutti per la sua sincerità: l’accettazione di un ciclo che si chiude, raccontato da chi l’ha amata ben oltre l’algoritmo. “Vorremmo che fossi ancora qui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net