Addio a Setti l’artista dei legni

Lanazione.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso all’età di 96 anni Giuseppe Setti, per tutti Beppe, conosciuto come l’" artista dei legni ", per la straordinaria capacità di trasformare il legno in opere capaci di unire forza, spiritualità e poesia. Un montevarchino illustre che con la sua creatività ha dato lustro alla città valdarnese. Autore di quadri-sculture e sculture monumentali che spaziano dal mondo naturale alle figure sacre, Setti amava definire le sue creazioni semplicemente "i miei legni", perché, come raccontava, "parlano da soli, al cuore delle persone". Nato a Montevarchi il 28 novembre 1929, ha sempre vissuto nella sua città, dove per anni ha affiancato all’attività artistica la conduzione della piccola impresa edile e di movimento terra di famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

addio a setti l8217artista dei legni

© Lanazione.it - Addio a Setti, l’artista dei legni

Altre letture consigliate

addio setti l8217artista legniAddio a Setti, l’artista dei legni - È scomparso all’età di 96 anni Giuseppe Setti, per tutti Beppe, conosciuto come l’"artista dei legni", per la straordinaria ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Setti L8217artista Legni