Addio a Setti l’artista dei legni
È scomparso all’età di 96 anni Giuseppe Setti, per tutti Beppe, conosciuto come l’" artista dei legni ", per la straordinaria capacità di trasformare il legno in opere capaci di unire forza, spiritualità e poesia. Un montevarchino illustre che con la sua creatività ha dato lustro alla città valdarnese. Autore di quadri-sculture e sculture monumentali che spaziano dal mondo naturale alle figure sacre, Setti amava definire le sue creazioni semplicemente "i miei legni", perché, come raccontava, "parlano da soli, al cuore delle persone". Nato a Montevarchi il 28 novembre 1929, ha sempre vissuto nella sua città, dove per anni ha affiancato all’attività artistica la conduzione della piccola impresa edile e di movimento terra di famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
#CharlieHunnam ha raccontato di aver avuto bisogno di “staccare” per un’intera settimana dopo le riprese. In totale isolamento, l’attore ha poi visitato la vera tomba di Ed Gein, per dire addio a un ruolo che gli aveva lasciato addosso il peso di una mente profo - facebook.com Vai su Facebook
Melfi dice addio alla Renegade che con Compass finora ha rappresentato l'81 per cento delle vetture sfornate in Basilicata. Lo stabilimento è in crisi da tempo, ma confida nel lancio di sette nuovi modelli tra elettrici e ibridi nel prossimo futuro - X Vai su X
Addio a Setti, l’artista dei legni - È scomparso all’età di 96 anni Giuseppe Setti, per tutti Beppe, conosciuto come l’"artista dei legni", per la straordinaria ... Riporta lanazione.it