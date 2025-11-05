ABBONATI A DAYITALIANEWS Il cordoglio del mondo dell’informazione. Il giornalismo toscano piange la scomparsa di Piero Ceccatelli, venuto a mancare all’età di 65 anni. L’ Associazione Stampa Toscana, con il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti, ha espresso profondo cordoglio: «Ci stringiamo alla famiglia per la scomparsa di Piero Ceccatelli, capace di affrontare con grande coraggio una malattia che non lo aveva comunque fermato. Fin da ragazzo mostrò una grande passione per la scrittura, con la quale ha saputo raccontare con affreschi vivi la storia quotidiana di Prato e della sua gente». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Addio a Piero Ceccatelli, voce autorevole del giornalismo toscano