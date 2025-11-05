Addio a Luigi Piotti il pittore del lago di Como | se ne va a 76 anni il volto gentile di via Boldoni

È morto a 76 anni Luigi Piotti, per molti “il pittore del lago di Como”. Era ricoverato al Sant’Anna. Nato nel 1949, è stato una presenza fissa sul marciapiede di via Boldoni: cavalletto, colori, un saluto a chi si fermava a parlare. In queste ore tanti comaschi ricordano la sua cortesia e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

