Addio a Giorgio Forattini il cronista che disegnò mezzo secolo di politica

Giorgio Forattini È morto a Milano, all’età di 94 anni, Giorgio Forattini, il vignettista che con oltre 14mila disegni ha raccontato mezzo secolo di politica italiana, trasformando la satira in un linguaggio di cronaca. L’ironia che ha narrato la Repubblica. Con la scomparsa di Giorgio Forattini, si chiude un capitolo fondamentale della satira italiana. Nato a Roma nel 1931, ha attraversato da protagonista l’intera storia della Repubblica, traducendo in immagini i passaggi cruciali della vita politica e civile. Collaboratore di Panorama, La Repubblica, La Stampa, Il Giornale e QN, Forattini ha saputo costruire una forma di giornalismo visivo, dove il disegno sostituiva il titolo e la battuta diventava notizia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

