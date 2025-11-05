Addio a Giorgio Forattini | ecco perché satira ironia umorismo e sarcasmo non sono la stessa cosa
L a notizia è arrivata la sera del 4 novembre 2025: il vignettista Giorgio Forattini è morto all’età di 94 anni. Nato a Roma nel 1931, ha raccontato con la sua matita oltre mezzo secolo di storia italiana, trasformando politici e poteri in caricature destinate alla memoria ( Corriere della Sera ). Dietro quel tratto pungente, si celava un linguaggio complesso del ridere – quattro modalità che spesso vengono confinate: satira, ironia, umorismo e sarcasmo. Comprenderne le differenze significa leggere meglio non solo la vignetta, ma l’interazione sociale che sta dietro. Il segreto per la felicità? Sorridere. 🔗 Leggi su Iodonna.it
