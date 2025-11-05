Addio a Dick Darth Vader Cheney
Addio a Dick Cheney, lo stratega della guerra al terrore - Bush, fu l'architetto della guerra del Golfo, è morto a 84 anni per una polmonite complicata dai proble ... Segnala ansa.it
Addio a Dick Cheney: le guerre e le svolte di un vice “imperiale” - Numero due di Bush jr, ha indirizzato l’interventismo Usa dopo l’11 settembre. Segnala editorialedomani.it
Addio a Dick Cheney, figura controversa della politica americana - Dick Cheney, noto per il suo ruolo di vicepresidente durante la presidenza di George W. Riporta notizie.it