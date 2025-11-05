Addio a Barbara Jankavski l’influencer che voleva diventare una Barbie umana | morte sospetta a 31 anni

Barbara Jankavski, influencer brasiliana di 31 anni nota come “Bambola disumana”, è stata trovata morta nella sua casa di San Paolo. Si era sottoposta a 27 interventi per assomigliare a una Barbie. La polizia indaga su una morte definita “sospetta”, in attesa dell’autopsia. Pare che qualche giorno fa si fosse ferita ad un occhio. 🔗 Leggi su Fanpage.it