"Siamo un gruppo che sta bene assieme e che può migliorare ancora tanto nell’arco dell’intera stagione". Ne è convinto Niccolò Pellicano, playmaker dell’ Adamant arrivato quest’estate all’ombra del Castello Estense dopo una stagione da protagonista a San Severo, e chiamato a prendere in mano le redini del gioco biancazzurro assieme al pari ruolo Caiazza. Ferrara torna in palestra oggi al termine dei tre giorni di riposo concessi da coach Benedetto, visto che domenica non si scenderà in campo e il prossimo impegno sarà mercoledì prossimo nella tana di Fabriano. "Penso che il nostro cammino fin qui sia soddisfacente – l’analisi di Pellicano –, a parte quel passaggio a vuoto con Imola le restanti partite ce le siamo giocate bene: sono arrivate sconfitte contro squadre di alta classifica alle quali abbiamo sempre reagito con delle vittorie, segno che il gruppo sta tenendo la barra dritta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Adamant, ora arriva il mese più importante": "Dopo la sosta, ecco quattro scontri diretti"