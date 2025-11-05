Ad Ariano De Luca recita ancora da sceriffo | ordina ammonisce e si autoassolve

ARIANO IRPINO – È tornato. Vincenzo De Luca, il presidente “a vita” della Campania, è ricomparso in Irpinia come un generale che ispeziona le truppe prima della battaglia. Stavolta ad Ariano Irpino, per un incontro che più che una conferenza è parso un comizio mascherato, o meglio, un monologo in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondisci con queste news

E' il giorno del governatore della Campania Vincenzo De Luca ad Ariano Irpino #ArianoIrpino - facebook.com Vai su Facebook

"#LucaBulgarelli" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

De Luca ad Ariano: “Assessorato Aree Interne? Se ne occupi il Presidente” - Il governatore uscente: "Io penso che le aree interne debbano essere direttamente collegate alla responsabilità del Presidente della Regione" ... Lo riporta irpinianews.it

De Luca ad Ariano: “Questa non è più area interna, siete centrali” - Il presidente della giunta regionale campana Vincenzo De Luca racchiude in questa battuta tutto ciò che la Regione ha fatto e ... Da corriereirpinia.it

De Luca ad Ariano: fate attenzione quando voterete. Altrimenti ci aspettano due mesi di Carnevale per poi sprofondare - Parla anche di elezioni il governatore Vincenzo De Luca, ospite questa mattina ad Ariano. Segnala corriereirpinia.it