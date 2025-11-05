Ad Arezzo la prima del film di Paolo Sodi Sereva a Papuan tale Evento benefico
Venerdì 7 novembre ci sarà la prima nazionale di Sereva, a Papuan tale, ad Arezzo. Un evento benefico legato all'ultimo film del regista aretino Paolo Sodi.Si tratta della storia di un bambino di 10 anni che ogni giorno attraversa la giungla e il fiume per andare a scuola, con la forza e la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
COLLE VOLLEY ? Prima Divisione Maschile Colle Volley vs Club Arezzo 3-1 set: 25-22 25-20 23-25 25-16 Bella vittoria questa sera in trasferta al Maccagnolo di Arezzo per i Cavallini Boys. I ragazzi Bianco Rossi vincono a spese di un tenace Club Arezz - facebook.com Vai su Facebook