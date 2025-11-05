Ad Abano Terme al via la rassegna Sabato a teatro con mamma & papà
Alla Sala Polivalente di via Donati ad Abano Terme tornano i pomeriggi dedicati ai più piccoli e alle famiglie con la nuova edizione della rassegna “Sabato a Teatro con Mamma & Papà”, in programma dal 9 novembre al 13 dicembre 2025: cinque appuntamenti adatti a bambine e bambini a partire dai tre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
