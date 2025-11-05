Acquisto San Siro la cifra finale pagata da Inter e Milan

Acquisto San Siro. Milano scrive una pagina storica del suo calcio. Dopo anni di discussioni, rinvii e polemiche, Inter e Milan hanno ufficialmente acquistato lo stadio di San Siro e l’area circostante dal Comune di Milano. Il rogito è stato firmato questa mattina, sancendo la fine dell’era della proprietà pubblica e l’inizio di una nuova fase per il “Meazza”. L’operazione, dal valore complessivo di 197 milioni di euro, è stata completata nello studio notarile Filippo Zabban con la presenza dei rappresentanti delle due società. Per il Milan erano presenti il presidente Paolo Scaroni, il CFO Giorgio Cocirio e il team legale del club; per l’Inter, la consigliera d’amministrazione Katy Ralph e il Chief of Staff Massimiliano Catanese. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondisci con queste news

Lo stadio di San Siro è di Inter e Milan: le squadre hanno firmato il rogito e pagato la prima rata ? Lo stadio di San Siro ora appartiene a Milan e Inter, non più al Comune di Milano. Questa mattina è stato completato il rogito, cioè l’acquisto da parte dei club - facebook.com Vai su Facebook

?UFFICIALE FC Internazionale Milano e AC Milan rendono noto di aver siglato oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell’area circostante. La realizzazione - X Vai su X

Vendita di San Siro, chi sono le banche che finanziano Milan e Inter - La "Scala del calcio", uno degli impianti sportivi più famosi al mondo, passa ufficialmente di mano. Si legge su startmag.it

San Siro a Inter e Milan, affare finanziato da Goldman Sachs e J.P. Morgan: costi e dettagli - Morgan i due grandi finanziatori dell’operazione che porterà Inter e Milan a costruire il nuovo stadio di Milano. Segnala tuttomercatoweb.com

San Siro cambia volto: firmato il rogito, Milan e Inter sono i nuovi proprietari - San Siro cambia volto: firmato il rogito, Milan e Inter sono i nuovi proprietari. Scrive mam-e.it