Acquisto San Siro la cifra finale pagata da Inter e Milan

Ilnerazzurro.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acquisto San Siro. Milano scrive una pagina storica del suo calcio. Dopo anni di discussioni, rinvii e polemiche, Inter e Milan hanno ufficialmente acquistato lo stadio di San Siro e l’area circostante dal Comune di Milano. Il rogito è stato firmato questa mattina, sancendo la fine dell’era della proprietà pubblica e l’inizio di una nuova fase per il “Meazza”. L’operazione, dal valore complessivo di 197 milioni di euro, è stata completata nello studio notarile Filippo Zabban con la presenza dei rappresentanti delle due società. Per il Milan erano presenti il presidente Paolo Scaroni, il CFO Giorgio Cocirio e il team legale del club; per l’Inter, la consigliera d’amministrazione Katy Ralph e il Chief of Staff Massimiliano Catanese. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

